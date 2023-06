Homem é morto e mulher ferida ao reclamarem de pitbulls

Um homem de 30 anos foi morto a tiros e uma mulher , de 26, ficou ferida ao reclamarem de pitbulls que estavam soltos na rua. O crime aconteceu na noite de domingo (11/6), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a motivação estaria relacionada a uma briga entre o casal e um vizinho, de 18 anos, devido aos cães dele que estavam soltos na rua, no Bairro Maria Helena. O jovem teria os ameaçado, inicialmente, com um facão.

No dia seguinte, segundo relatos da mulher à polícia, o suspeito teria invadido e atirado contra eles. No momento do crime, o casal estava sentado no sofá da sala. O homem foi atingido por nove tiros e morreu no local.

A esposa dele foi baleada nas pernas e socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O quadro de saúde dela é estável.