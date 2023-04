Homem e mulher são presos por estelionato em Centralina

A Polícia Militar (PM) prendeu duas pessoas por estelionato em Centralina, no Pontal do Triângulo Mineiro. As prisões do homem de 31 anos e de uma mulher de 47, ocorreram na última segunda-feira (24.abr.23).

Durante o patrulhamento, a guarnição suspeitou de um veículo que continha duas pessoas em atitudes suspeitas. Eles foram abordados e, durante a busca no interior do veículo, foram encontradas duas cédulas de identidade com a mesma foto, mas com informações diferentes.

Após investigação, descobriu-se que a mulher havia praticado estelionato em uma agência bancária.

Foram apreendidos cartões, celulares e documentos falsos.

Em vista disso, os autores receberam voz de prisão e foram levados à Delegacia de Polícia Civil.