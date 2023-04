Homem é preso após confessar furto de celular em Ipiaçu

Samsung A23 foi recuperado após o furto em Ipiaçu

Ipiaçu, Minas Gerais. Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) após confessar o furto de um aparelho celular no último sábado (15.abr.23). A prisão ocorreu por volta das 21h, no Bairro Porangaba.

O homem também levou os militares até o local onde havia escondido o aparelho.

A vítima do furto, um homem de 35 anos, chegou em casa conduzindo uma moto, e deixou a moto do lado externo do imóvel, com o celular no suporte da moto. Ao visualizar a facilidade para cometer o furto, o autor se aproximou e subtraiu o aparelho Samsung A23.

A PM foi acionada, e deu início aos rastreamentos para localizar o autor do furto. Primeiramente, imagens de câmeras de segurança da localidade foram analisadas, orientando os militares a um possível autor.

A princípio, o homem, então suspeito, foi abordado na Avenida Capanema, e negou firmemente o furto. O aparelho celular não foi encontrado com ele.

O pai do autor não o acobertou, e ele acabou confessando o crime.

Os militares, Cabo Moro e Sargento Rafael, foram levados até o local onde o aparelho havia sido escondido — embaixo de uma lona azul em uma calçada de um terreno baldio a poucos metros do local do furto.

O autor do furto é usuário de entorpecentes, e chegou a relatar que havia utilizado crack antes do crime.

O autor foi conduzido ao hospital para averiguar suas condições físicas, foi levado a delegacia de plantão de Ituiutaba para ratificação do flagrante, e posteriormente, a devolução do aparelho celular à vítima.