Homem é preso por ameaça e tentativa de feminicídio em Contagem

Um homem, de 38 anos, foi preso por ameaça e tentativa de feminicídio contra a mulher, de 34 anos, na noite dessa segunda-feira (12/6), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos que escutaram disparos de arma de fogo. No local, a mulher foi encontrada nervosa e chorando, segundo o boletim de ocorrência.

A vítima contou que estava no terraço da casa na companhia do irmão e da cunhada quando o marido chegou. Os dois discutiram e, logo depois, o homem foi em direção ao quarto.

Quando o irmão e a cunhada saíram da casa, a mulher foi procurar o marido, que estava no quarto segurando uma arma. A discussão continuou e, segundo a mulher, o homem a ameaçou e chamou de vagabunda.

O suspeito apontou a arma na cabeça da mulher, desviou e atirou contra a janela da casa. Depois, ele voltou a apontar a arma para a mulher, desistiu e atirou contra o teto.

Segundo a versão do suspeito, ele estava deitado no quarto quando a mulher chegou e começou a xingá-lo. Ele se exaltou e efetuou os disparos para tentar afastá-la. A sogra, então, entrou no quarto e tomou a arma da mão dele.

Ao todo, a Polícia Militar recolheu duas armas de fogo, dois carregadores e mais de 70 munições. De acordo com a PM, o homem tem certificado de registro das armas dentro da validade e guia de trânsito.

A perícia foi acionada. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.