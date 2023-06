Homem é preso por estuprar a filha de 9 anos, em Vespasiano

No aniversário da vítima, ela decidiu contar à mãe que guardava um grande segredo no seu diário, que havia ganhado de presente. A mulher se deparou com uma página em que estava escrito “meus segredos”, e “meu pai já transou comigo”. Depois disso, a menina contou que o crime já acontecia há um ano e, além da violência física, o pai mostrava vídeos pornográficos para a criança.