Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Capinópolis

Dinheiro, drogas e munuições foram apreendidas pela PM no Novo Horizonte

Capinópolis, Minas Gerais. A Polícia Militar do 5º Pelotão PM de Capinópolis, realizou com sucesso o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na tarde da última segunda-feira (12.Fev.24), no Novo Horizonte.

A ação, realizada na Avenida Medeiros, resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas, bem como na apreensão de uma quantidade significativa de drogas, munições e outros materiais correlacionados.

Foram apreendidos:

40 pedras de crack;

5 munições calibre .38 intactas;

2 aparelhos celulares;

1 balança de precisão;

1 bucha de maconha;

2 unidades de ecstasy;

R$ 207,40 em dinheiro fracionado;

Diversas lâminas de barbear;

Embalagens vazias.

O nome do homem preso não foi informado pela Polícia Militar.

As autoridades locais estão investigando a origem e a extensão das atividades criminosas relacionadas aos materiais apreendidos.

A prisão ocorreu em uma operação durante o período do Carnaval de 2024.

Cabe ressaltar que até a noite desta segunda-feira, não haviam sido registrados crimes violentos na área do Capim Folia, destacando a festa carnavalesca como uma das mais seguras da região. O policiamento está reforçado na cidade.

A prisão do suspeito e a apreensão dos materiais ilícitos são passos significativos no combate ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas na região.