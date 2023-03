Homem é preso suspeito de mandar caseiro executar o marido na Grande BH

Um homem de 51 anos apontado como mandante do homicídio do marido, de 35, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte , foi preso nesta quinta-feira (23/3) após o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O caseiro do sítio, de 37 anos, onde o casal morava, é o suspeito de executar a vítima, que foi dada como desaparecida em 11 de dezembro do ano passado. Ele está em prisão temporária desde 1º de fevereiro, quando compareceu à delegacia e confessou o crime.

Na ocasião, o ex-funcionário da propriedade alegou que havia agido em legítima defesa, atirando quatro vezes contra a vítima pelo fato dela estar descontrolada em decorrência do uso de drogas . Ele ainda indicou o local onde o corpo foi enterrado no jardim do sítio.