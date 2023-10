Homem fica ferido em acidente envolvendo moto e ônibus no Centro de Ituiutaba

Condutor da motocicleta ficou preso embaixo do ônibus | Foto: Bombeiros/Divulgação

Nesta sexta-feira, dia 06 de outubro, o 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi chamado para resgatar um motociclista que se acidentou ao colidir com um ônibus na Rua Gilso Oliveira de Rodrigues, no Centro de Ituiutaba. O motociclista caiu debaixo do ônibus junto com sua moto.

No local, os bombeiros e socorristas do SAMU atenderam o motociclista. Ele teve apenas escoriações leves e suspeita de fratura no tornozelo, recebeu atendimento pré-hospitalar e foi encaminhado ao hospital.

A motocicleta não pôde ser retirada manualmente de baixo do ônibus devido ao peso do veículo sobre ela. Os bombeiros utilizaram uma almofada pneumática, um equipamento especializado, para levantar o ônibus e remover a motocicleta, regularizando a situação do trânsito na via pública.