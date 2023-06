Homem fica ferido em acidente envolvendo van e carreta em Pará de Minas

A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu chamado às 07h26 desta segunda-feira (12), para atendimento de um acidente van x carreta, na BR 262, próximo ao km 406, em Pará de Minas.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Pará de Minas encontrou com equipe do Corpo de Bombeiros. Fez o atendimento de uma vítima, um homem, de 27 anos. Estava stava inconsciente, em estado grave.

Foi solicitado apoio aéreo.

Recebeu os primeiros atendimentos, foi intubado no local e encaminhado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, pelo helicóptero do Serviço Aéreo Avançado de Vida (SAAV).

A Triunfo (Resgate da Rodovia) também atuou no atendimento desta ocorrência.