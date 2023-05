Homem mata irmão a facadas durante churrasco em fazenda de MG

Um homem de 50 anos, foi morto a facadas durante um churrasco em fazenda, localizada no município de Patrocínio, no Alto Paranaíba, na noite deste domingo (30/5). O suspeito de praticar o crime, que é irmão da vítima, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

Segundo relatos de testemunhas ao registro da PM, a briga entre os irmãos começou quando o suspeito derrubou a churrasqueira no chão e, em seguida, teria dito às pessoas, que estavam no churrasco, que não era para realizar churrasco no local, ou seja, não era para assar carne em varanda em frente à porta da cozinha.

Diante da atitude do irmão, ainda conforme o boletim de ocorrência da PM, a vítima teria pegado uma enxada e golpeado a janela da sala, danificando a mesma.

Pouco tempo depois, o suspeito teria golpeado o irmão com as facadas.

Também consta no registro policial que a vítima teve três perfurações, sendo duas no peito e uma abaixo da costela, do lado esquerdo; além disso, a vítima também sofreu um corte não profundo no braço esquerdo.

No momento de sua prisão, o suspeito relatou à PM que praticou o crime porque a vítima agrediu ele no rosto com a enxada e que após isso não se lembra quantas facadas efetuou na mesma.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito apresentava corte no rosto e nariz e, antes de ser levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Patrocínio, recebeu atendimento médico no Pronto Socorro Municipal.