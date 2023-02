Homem morre em acidente envolvendo carro e caminhão boiadeiro em Campina Verde

A sinalização do asfalto mostra que a ultrapassagem no local é proibida. Após o acidente, os veículos pegaram fogo

Conteúdo atualizado para informar que o trânsito estava fluindo por volta das 11h30

O condutor de um veículo de passeio morreu em um grave acidente, envolvendo um caminhão boiadeiro, na madrugada desta terça-feira (31.jan.23) próximo à Campina Verde. O acidente ocorreu na altura do km 160 da rodovia BR-364.

Uma manobra imprudente, segundo a Polícia Militar Rodoviário (PMRv), pode ter causado o acidente.

De acordo com informações PMRv, o motorista do carro tentou realizar uma ultrapassagem irregular, batendo contra o caminhão e sendo arremessado contra as rochas ao lado da pista.

Após o acidente, um incêndio atingiu a cabine do caminhão e o carro.

A sinalização de trânsito no trecho do acidente proíbe a ultrapassagem no local. Após o acidente, os veículos pegaram fogo

O caminhão estava transportando 18 bois, sendo que sete deles morreram e 11 foram retirados do local.

Até as 9h30, a pista na região estava interditada e a PMRv trabalhava para a liberação.

Por volta das 11h30, o trânsito funcionava no sistema de pare-e-siga.