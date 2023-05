Homem morre em tiroteio em frente a escola particular de Belo Horizonte

No final da manhã desta sexta-feira (26/5) moradores e estudantes do Bairro Palmares, na Região Nordeste de Belo Horizonte , foram surpreendidos por um tiroteio que aconteceu em frente ao colégio particular Maximus. Um homem morreu no local.

Segundo uma testemunha, os tiros aconteceram por volta das 12h20 e 12h20, próximo ao horário de saída do turno da manhã na escola. “A gente escutou uns cinco tiros, depois ficou um silêncio e mais alguns tiros, no total devem ter sido mais de 10 tiros. Quando saímos, tinha um Sandero preto com um homem baleado”, afirma.

De acordo com as informações iniciais, um carro e uma moto se aproximaram do Sandero. O carro, um Ônix, fechou o Sandero o forçando a parar e em seguida um homem encapuzado desceu do veículo e efetuou os disparos.

Segundo a testemunha, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e uma ambulância chegaram rapidamente ao local e começaram os procedimentos de perícia e recolhimento do corpo. A rua foi totalmente bloqueada para o trabalho das autoridades.

O crime chama atenção dos moradores pelas circunstâncias. “Em plena luz do dia, em frente ao colégio, quer dizer, prova que não há qualquer tipo de escrúpulo, né? É um absurdo e está todo mundo da vizinhança escandalizado.”, finaliza a testemunha.

A Polícia Militar confirmou a localização do tiroteio – Rua Professor Antônio Márcio, em frente ao colégio Maximus -, mas a instituição não foi afetada.

A rua continua interditada e a polícia segue realizando o trabalho pericial. A reportagem será atualizada com a chegada de mais informações.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.