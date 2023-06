Homem suspeito de estupro em Portugal é preso em Minas

Um homem que era procurado pela Justiça de Portugal por conta de um estupro contra a própria irmã foi preso em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , nessa terça-feira (6/6). A Polícia Federal (PF) cumpriu o mandado de prisão.

Esse mandado tem fins de extradição e foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal em desfavor do procurado.

Ele estava no Brasil desde 7 de julho de 2019, data em que registrou entrada no país. Atualmente, trabalhava como autônomo na construção civil em Minas Gerais.

De acordo com as autoridades de Portugal, o foragido foi condenado a sete anos de prisão por crime cometido ainda em 2015. Ele obrigou a irmã, então adolescente, a manter relações sexuais com ele em diversas ocasiões. Ela chegou a engravidar do estuprador.

O preso ficará no presídio na cidade de Ribeirão das Neves até que a tramitação do processo de extradição seja finalizada.