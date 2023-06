Homens armados invadem sítio, matam proprietário e roubam moto

Um homem de 60 anos foi assassinado dentro do próprio sítio em Córrego Verde, Governador Valadares, interior de Minas.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o caso foi registrado na tarde dessa segunda-feira (12/6). A PM informou que a vítima estava com um amigo no sítio, quando dois homens armados invadiram a propriedade.

O amigo foi rendido e ficou preso no banheiro com as mãos amarradas. Depois disso, os criminosos levaram a vítima para um outro cômodo e o executaram.

Depois do assassinato, os criminosos pegaram uma moto que estava no sítio e fugiram.

O amigo da vítima conseguiu se desamarrar e sair do banheiro. Ele pediu ajuda para os vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. No entanto, até agora, ninguém foi preso. A Polícia Civil (PCMG) investiga o caso.