Hospital Faepu está passando por reforma estrutural para ampliar atendimentos em especialidades

Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. O Hospital Faepu, em Capinópolis, está passando por uma reforma estrutural que garantirá atendimento às especialidades. Cerca de meio milhão de reais estão sendo investidos nas melhorias e modernizações das instalações.

A ala, que abrigava os atendimentos de pacientes com Covid-19, está sendo adequada para atender cerca de 14 especialidades — incluindo, a atenção básica à saúde mental.

O atendimento de emergência continuará sendo realizado pela portaria da Avenida 107, assegurando uma resposta rápida e eficiente para casos urgentes. Já as especialidades médicas terão uma portaria exclusiva na Rua 96, proporcionando maior comodidade e direcionamento preciso aos pacientes que buscam atendimento especializado.

Na última segunda-feira (15.Jan.24), o prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, fiscalizou a obra acompanhado pelo Administrador Hospitalar Nivaldo dos Santos.

“Acreditamos que investir em instalações modernas e especializadas é fundamental para elevar o padrão de assistência médica em nossa cidade. Esta realização representa um passo significativo em direção a um futuro mais saudável e próspero para todos os cidadãos de Capinópolis”, disse Zanotto.

Com a conclusão da obra, a instituição passará a ser uma referência regional para atendimentos.

A obra deve ser entregue ainda neste primeiro semestre de 2024.

Além da obra no Hospital Faepu, a prefeitura está construindo um novo CEMEI no Bairro Alvorada, uma escola no Semíramis, reformou os PSFS, e vai iniciar a construção do novo CRAS.