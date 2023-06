Idoso com envolvimento em jogos de azar é morto a tiros dentro de carro

Um idoso, de 63 anos, foi executado na noite dessa quinta-feira (8/6), no bairro Coqueiros, Região Noroeste de Belo Horizonte. O homem foi encontrado morto no banco do motorista de um carro Volkswagen Gol prata.

Segundo o boletim de ocorrência, câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima estaciona o carro e uma moto vermelha sem placa com dois ocupantes se aproxima. O garupa faz diversos disparos de arma de fogo. Outro motociclista dá cobertura ao crime.

A esposa da vítima contou à polícia que o homem era viciado em jogos de azar e, às vezes, agressivo, já tendo feito ameaças a ela e a outros membros da família.

Ela também informou que, pouco antes do crime, o idoso chegou em casa alterado, dizendo que havia perdido dinheiro em um jogo. Ele ameaçou a esposa, pegou um maço de dinheiro em espécie e saiu novamente.

Outro familiar da vítima contou que o homem participava de jogos e que emprestava dinheiro para outras pessoas na condição de agiota.

A vítima tem passagem por autor de homicídio tentado. Até o momento, ninguém foi preso.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou ao menos 10 perfurações na região do rosto e tórax. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).