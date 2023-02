Idoso de 66 anos é encontrado morto em rodovia em Ituiutaba

Domingos Soares da Silva foi covardemente assassinado na última quinta-feira (09) | Foto: Reprodução

Um homem foi encontrado morto no início da noite da última quinta-feira (09.fev.23), na Rodovia MGC-154, na altura do km 75, próximo a entrada do estande do Tiro de Guerra.

A vítima foi identificado como sendo Domingos Soares da Silva, 66 anos, e foi encontrado morto no porta malas do próprio carro, por volta das 18h45.

A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo a PM, no momento da chegada da viatura, muitas pessoas estavam no local, entre elas estava o filho da vítima. O homem relatou que seu pai tinha saído de casa cedo e não havia voltado para almoçar. Ele tentou contatá-lo pelo telefone, mas o aparelho estava desligado.

Preocupado com o desaparecimento, o filho saiu em busca de seu pai e encontrou o carro dele. Para uma surpresa desesperadora, encontrou o corpo da vítima no porta-malas, com as mãos amarradas e ferimentos no peito.

Um perito foi acionado, no entanto, não conseguiu determinar o instrumento usado nas perfurações. Além disso, havia sinais de estrangulamento.

O celular da vítima não foi encontrado no carro ou no bolso da vítima, o que indica que pode ter sido roubado pelos autores.

As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil desde o momento da chamada e continuam, mas até agora ninguém foi preso.