Idoso é preso em MG suspeito de estuprar filhas, netas e enteadas no Rio

Um homem de 65 anos foi preso nesta quarta-feira (7/6), em Patrocínio do Muriaé, na Zona da Mata, em Minas Gerais, sob suspeita de ter abusado sexualmente das filhas, três netas e enteadas. Os crimes, qualificados pelas autoridades como estupro de vulnerável, aconteceram em Jacarepaguá, bairro da Zona Oeste da capital fluminense.

A Polícia Civil no Rio de Janeiro acionou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Muriaé, para informar que, de acordo com as investigações, o homem estaria residindo no município mineiro e que havia mandado de prisão em aberto contra ele.