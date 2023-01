Imprudência de tratorista causa acidente grave próximo à Prata, MG.

Um trator teria saído de uma estrada vicinal e entrado na MGC-497, uma carreta que seguia logo atrás, freou e invadiu a pista contrária, atingindo um veículo que seguia na pista contrária

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na MGC-497, no início da tarde de ontem (25.jan.23). O acidente ocorreu por volta das 12h50, na altura do km 86, próximo à cidade de Prata, Minas Gerais.

Segundo testemunhas informaram aos bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba, que atenderam a ocorrência, uma carreta deslocava pela rodovia, quando no local dos fatos um trator agrícola teria saído de uma estrada vicinal e entrado na via, fazendo com que os veículos que estavam à frente da carreta, freassem bruscamente.

O motorista da carreta também teria tentado frear, momento em que o veículo “manobrou em L”, invadiu a pista contrária, colidindo no veículo de passeio que vinha na pista contrária.

Instantes após o acidente, de forma assustadora, os veículos se incendiaram. O condutor do veículo de passeio foi retirado a tempo, antes das chamas consumirem o veículo.

Ainda segundo os bombeiros, o motorista do veículo de passeio sofreu ferimentos diversos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU—, e encaminhado à UPA da cidade de Prata. Posteriormente foi encaminhado para o pronto socorro da universidade federal de Uberlândia.

O outro envolvido no acidente não apresentava nenhuma lesão.

No atendimento da ocorrência foram empenhados bombeiros de Ituiutaba, caminhão pipa da prefeitura do Prata, defesa civil do Prata, Samu e polícia militar rodoviária.

O tratorista não foi encontrado.