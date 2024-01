Pré-inauguração: Ponto Bis Papelaria amplia instalações e variedade de produtos em Capinópolis

Papelaria está em novas e amplas instalações | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Ponto Bis Papelaria realizou sua pré-inauguração em Capinópolis neste sábado (06.Jan.24), com uma grande variedade de produtos e preços acessíveis.

Papelaria, materiais de escritório e acessórios estão distribuídos em um amplo espaço. Assista:

Antes da abertura oficial, os últimos retoques foram realizados pela equipe.

Após o discurso do empresário Fábio José da Silva, as portas foram abertas ao público ansioso pelas ofertas. E muita gente aproveitou o momento para a compra dos materiais escolares para o próximo ano letivo.

A professora Denise Dantas gostou dos preços. “Os preços estão muito acessíveis, estão agregando todas as classes sociais.”, disse a professora.

Além de uma recepção ao público em geral, as crianças também fizeram a festa com pinturas no rosto.

O Fábio destacou o amor por Capinópolis ao investir na cidade.

“Minha esposa, Ana Paula, sempre me incentivou no ramo de licitações. Ela falava ‘vamos trabalhar na área escolar, na área de papelaria e vamos agregar’. Fizemos no ano passado, uma loja de 20 metros quadrados — foi um sucesso! E eu falei eu vou construir, eu vou investir em Capinópolis, sou filho de Capinópolis, amo Capinópolis e eu vou servir a todos”.

Ponto Bis Papelaria, em Capinópolis, na Avenida 109, com Ruas 106 e 108 – nº 170.



Fotos