Incêndio destrói fábrica da Cacau Show em Linhares, no ES

Incêndio destruiu fábrica da empresa | Foto: Reprodução

A manhã desta terça-feira (7.Nov.23) foi marcada por um incêndio de grandes proporções na fábrica da Cacau Show, localizada em Linhares-ES.

Nas primeiras horas da madrugada, um incêndio de grandes proporções teve início na fábrica de chocolates, resultando em imagens impressionantes de uma densa coluna de fumaça pairando sobre o céu da cidade e chamas de considerável magnitude.

Segundo informações do prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, o incêndio resultou em pelo menos uma pessoa ferida. O chefe do executivo municipal se dirigiu ao local, compartilhando detalhes do ocorrido em suas redes sociais. Em uma declaração, o prefeito expressou seu pesar pelo triste incidente e solidariedade para com Alê Costa, presidente da Cacau Show, bem como todos os colaboradores da empresa e indivíduos impactados por essa lamentável tragédia.

Vale ressaltar que a fábrica de Linhares começou a ser construída no ano de 2021, sobre a estrutura de uma antiga fábrica de alimentos. Antes dessa expansão, a cidade capixaba já desempenhava um papel fundamental nas operações da Cacau Show, por abrigar a fazenda Dedo de Deus, onde a marca produz cacau há mais de uma década.