Incêndio em residência é debelado no bairro Guimarães, em Ituiutaba

Na tarde desta quarta-feira, 17 de maio de 2023, por volta das 16h30, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar em Ituiutaba foi acionado para atendimento de uma ocorrência de incêndio em residência na Rua Prata, no bairro Guimarães, em Ituiutaba.

Prontamente uma guarnição deslocou-se para o endereço. No local os bombeiros se depararam com chamas altas na área de serviço da casa. Os bombeiros militares rapidamente desligaram o padrão de energia e, com EPI’s e equipamentos específicos iniciaram o combate ao fogo.

Assim, o incêndio foi debelado após alguns minutos de combate, o local foi totalmente ventilado para retirada dos gases tóxicos e realizado o rescaldo, a fim de evitar que ocorre a reignição do fogo.

Segundo testemunha, a moradora montava um fogareiro para o preparo de salgados quando a mangueira do botijão teria rompido e iniciado o incêndio. Ainda conforme a solicitante, a senhora estava consciente e orientada, mas teve queimaduras no braço e na área do couro cabeludo, e já havia sido encaminhada, por terceiros, ao pronto socorro.

Diante do ocorrido, o telhado da área externa do imóvel desabou, houve algumas trincas nas paredes, além de danos no forro da cozinha, em móveis e em eletrodomésticos. A Defesa Civil do município foi acionada para avaliar o imóvel.

O Corpo de Bombeiros orienta a população a realizar a inspeção rotineira de mangueiras de botijões de gás de cozinha, realizando as trocas periódicas necessárias.