Indianópolis: imprudência de motorista deixa um morto e vários feridos na BR-365

Veículos ficaram destruídos com o impacto | Foto: Bombeiros

Indianópolis, Minas Gerais. Um caso de imprudência no trânsito vitimou fatalmente um homem de 60 anos na manhã do último domingo (13.nov.22), na BR-365. O acidente foi registrado na altura do km 570 da rodovia, na região de Indianópolis, e deixou outras 5 pessoas feridas.

O motorista de uma caminhonete, que viajava sozinho, iniciou manobra de ultrapassagem em um local proibido, e acabou causando o grave acidente ao atingir violentamente uma outra caminhonete que seguia no sentido contrário.

Os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— foram acionados para atenderem a ocorrência.

O motorista que causou o acidente teve ferimentos na cabeça e foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Araguari. O motorista da outra caminhonete, 60 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos — outras quatro pessoas que estavam com ele ficaram feridas, sendo encaminhadas ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Os bombeiros não informaram o nome das vítimas.