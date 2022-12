Inep disponibiliza painel de estatísticas da educação superior

A consulta as principais estatísticas e aos indicadores do Censo da Educação Superior já pode ser feita por meio do Painel de BI (Business Intelligence), lançado nessa terça-feira (27) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A plataforma está disponível no Portal do Inep, na internet.

O Inep ressaltou que a iniciativa visa a “divulgação de informações em transparência ativa, conforme indicado pela Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, estabelecido pelo Decreto n.º 8.777, de 11 de maio de 2016”.

As informações disponibilizadas são apresentadas por meio de gráficos, tabelas e mapas. Elas podem ser acessadas por qualquer pessoa ou entidades interessadas em informações sobre a educação superior no Brasil.

O instituto diz ainda que, em vista o grande volume de informações sintetizadas, organizará, para 2023, algumas ações objetivando “orientar os usuários da plataforma, como transmissões ao vivo e treinamentos de grupos específicos de usuários”.

O Inep pretende também disponibilizar um link para os usuários informarem problemas encontrados na plataforma ou apresentarem sugestões de melhoria.