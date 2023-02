Inep realiza eventos para esclarecer Censo da Educação Superior

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) começou hoje (16) uma série de eventos remotos para ajudar os representantes de universidades e faculdades brasileiras a fornecerem corretamente os dados do Censo da Educação Superior 2022.

Realizado anualmente pelo Inep, o censo é apontado como o instrumento de pesquisa mais completo do país sobre as instituições de educação superior que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica, bem como sobre seus alunos e docentes.

Todas as instituições de ensino devem responder ao Censo, sob risco de serem impedidas de aderir a iniciativas do Poder Público. “A instituição que não preenche o Censo fica impossibilitada de participar do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), de aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni) e de participar dos programas de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no ano seguinte”, explicou a coordenadora-geral do Censo da Educação Superior, Katia Cristina da Silva Vaes, durante a primeira das quatro lives programadas para ocorrer até 8 de março.

Segundo ela, a coleta de dados começou no último dia 2, por meio do Sistema Censup, e terminará no dia 23 de junho. “Este é o prazo que as instituições têm para encaminhar os dados, verificar as eventuais inconsistências e finalizar todos os módulos, corrigindo todas os eventuais erros”, acrescentou a coordenadora. Ela ainda destacou que as instituições cujos dados fornecidos estiverem incorretos deverão se justificar para evitar sanções.

No primeiro encontro remoto, realizado na manhã de hoje, a equipe técnica do Censo abordou alguns dos principais aspectos legais da iniciativa, apontando algumas das novidades no preenchimento dos dados. Outras novidades do Sistema Censup serão discutidas com os recenseadores institucionais no próximo dia 29, também à distância.

No dia 2 de março, os participantes compartilharão relatos de boas práticas observadas durante a realização do censo de 2021. Por fim, no dia 8 de março, serão esclarecidas as eventuais dúvidas de preenchimento dos formulários.

Os encontros virtuais ocorrerão sempre às 10h, no canal do Inep no Youtube, onde também estarão disponíveis os vídeos das lives anteriores. Quem quiser esclarecer dúvidas, além de acessar a página do Inep na internet, pode enviá-las para o e-mail [email protected], identificando a instituição de ensino que representa.

Dúvidas sobre o preenchimento dos formulários a serem tratadas na última live, de 8 de março, podem ser encaminhadas por meio do formulário disponibilizado até 3 de março no link.

Dados da educação superior

O Censo da Educação Superior coleta informações sobre a infraestrutura das instituições de ensino superior, vagas oferecidas, candidatos, matrículas, ingressantes, concluintes e docentes nas diferentes formas de organização acadêmica e categoria administrativa. O objetivo é oferecer informações estatísticas confiáveis, que permitam conhecer e acompanhar o sistema brasileiro de educação superior, subsidiando a elaboração de políticas públicas para o setor.

Este ano, o Inep planeja homologar os dados recebidos até 28 de julho. A divulgação do resultado final do Censo da Educação Superior está prevista para ocorrer em 19 de setembro de 2023.