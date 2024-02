Esporte

As Inscrições para a temporada 2024 do Projeto Emel – Escolinha Municipal de Esporte e Lazer (masculino e feminino), estão abertas. As modalidades são:

– Futebol de Campo

– Futsal

– Vôlei

– Handebol

– Basquete

Ronei Araújo

Ronei Araújo, do departamento de Esportes, deu mais detalhes. Ouça:

Faça sua inscrição na Avenida 105, 493 – Centro – junto à Rádio Novo Tempo, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, de segunda a sexta.

Não perca a oportunidade de participar dos projetos esportivos e da Zumba.