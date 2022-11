Inscrições para Rei Momo do Rio acabam hoje

As inscrições para o concurso que vai escolher o Rei Momo, a Rainha e as duas princesas do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro terminam hoje (4) às 17h. Os interessados em participar devem procurar a sede da Riotur, na Cidade das Artes, Barra da Tijuca. A ficha de inscrição e as regras do concurso estão disponíveis no e-mail [email protected]

Para concorrer é preciso atender a requisitos básicos como ser morador do Rio e ter o ensino fundamental completo. A idade para rainha e princesas vai de 18 a 45 anos e para o Rei Momo, de 18 a 60 anos. “Os candidatos têm que ter o domínio do samba no pé, simpatia e espírito carnavalesco”, informou a Riotur.

Notícias relacionadas:

As etapas de seleção do concurso são abertas ao público com entrada grátis na Cidade do Samba. De acordo com a Riotur, os finalistas serão escolhidos no dia 9 de dezembro pela comissão julgadora e pelo voto popular.

Os primeiros colocados receberão R$ 35 mil em dinheiro. “A segunda e terceira colocadas no concurso de rainha ganharão R$ 25 mil e o segundo lugar para Rei Momo leva R$ 5 mil”, disse a empresa.

Os mandatos do Rei Momo, da Rainha e das Princesas do Carnaval começam após a coroação dos vencedores e terminam no dia 27 de fevereiro de 2023. Durante este período, eles passam a representar o Rio em eventos oficiais do carnaval. O carnaval será nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro.

Incentivos

O governo do estado do Rio investiu R$ 11,8 milhões, definidos em editais para o carnaval de 2023. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj) lançou, ontem (3), dois editais para destinar recursos para blocos nas ruas do Rio e para a folia de Reis.

Hoje, foi a vez da divulgação da chamada para as turmas de Bate-Bolas do Rio e, nos próximos dias, será lançado o edital para atender exclusivamente as escolas de samba. O investimento no setor sairá do Fundo Estadual de Cultura.

O governador Cláudio Castro acredita na atração de turistas e disse que a cidade espera todos os foliões com samba no pé e braços abertos.

“O próximo ano vai permitir que a gente tenha uma festa como nunca se teve. Sem pandemia, sem restrições, no tempo certo e com os recursos garantidos desde já para que a festa seja do tamanho que o cidadão merece. Estamos investindo em cultura, em patrimônio e, mais que isso, investindo na atração de turistas para que nossa economia siga forte e respeitada”, argumentou.

As inscrições para os dois primeiros editais devem ser feitas por meio da plataforma Desenvolve Cultura no link. Os interessados têm até o dia 23 deste mês, com previsão de pagamento para dezembro, o que a secretaria considera ser um “tempo hábil para execução dos projetos de carnaval em todos os municípios [do estado]”.

A secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, informou que, pela primeira vez, o estado vai contemplar representantes de Folia de Reis e Bate-Bolas em todo território fluminense. “Este processo é fruto do trabalho que temos realizado de escuta e identificação das demandas da população, e celebra a cultura rica e plural do Rio de Janeiro”, afirmou.

Editais

O edital Folias de Reis RJ é destinado a pessoas físicas e vai premiar 130 projetos, com valor de R$ 15 mil cada, somando R$ 1,95 milhão. “Para participar, o candidato obrigatoriamente deve atuar como Mestre de Folia de Reis e representar um grupo de folia ou reisado.

O proponente deve ter credenciamento prévio junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac). A contrapartida dos selecionados deverá prever pelo menos uma apresentação a ser realizada de forma presencial”, orientou a secretaria.

Bate-Bolas RJ

Já para estes grupos, a chamada é para pessoa jurídica, que seja comprovadamente representante de uma turma de bate-bola. Serão premiados 100 projetos, com R$ 25 mil cada, somando R$ 2,5 milhões. “A contrapartida dos selecionados deverá prever pelo menos uma apresentação a ser realizada de forma presencial tendo como público-alvo, preferencialmente, instituições de ensino públicas ou organizações da sociedade civil”, informou.

A turma de bate-bola é caracterizada por “um grupo artístico-cultural que possui atuação comprovada na produção e realização de manifestações populares do carnaval de rua, a partir da confecção de indumentárias que combinem elementos materiais típicos, característicos das tradições da figura bate-bola”.

Blocos

O edital Bloco nas Ruas RJ também é voltado para pessoas jurídicas, comprovadamente representantes de um ou mais blocos de carnaval. Esta chamada é dividida em duas categorias. Na categoria A, para blocos individuais, serão concedidas 50 premiações no valor de R$ 25 mil cada. Já na B, para associações, federações ou ligas representantes de no mínimo cinco blocos, haverá 15 projetos que serão premiados com R$ 125 mil. No total, a chamada vai garantir investimento de R$ 3,125 milhões.