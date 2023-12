Instituto Lígia Maria, especializado em transtorno do espectro autista, inaugura em Capinópolis

Instituto foi inaugurado na sexta-feira (01.Dez.23)

Capinópolis, Minas Gerais. O Instituto Lígia Maria, especializado em transtorno do espectro autista, inaugurou em Capinópolis na noite da última sexta-feira (01.Dez.23). Esta já é a quarta unidade do instituto, que atua como referência na região. Assista:

O evento de inauguração contou com a presença de personalidades locais, colaboradores e amigos. Música de qualidade também marcou a inauguração.

O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto e o vereador Daniel França representaram os Poderes Executivo e Legislativo. A ex-prefeita Dinair Isaac também prestigiou a inauguração.

A equipe festejou a inauguração, ciente da importância da instituição para Capinópolis e cidades vizinhas como Cachoeira Dourada, Ipiaçu e Canápolis.

O instituto conta com uma ótima estrutura para receber os pacientes.

A instituto tem uma abordagem humana, de acolhimento, inclusão e desenvolvimento dos pacientes. A empresária e psicopedagoga Lígia Maria, falou com nossa reportagem. Ouça:

Lígia Maria também destacou o trabalho que sempre realizou com crianças de periferias e sem a possibilidade de um tratamento de qualidade. A psicopedagoga também destaca a importância de parcerias.

Outras atividades para o desenvolvimento neuroatípico também estão sendo desenvolvidas na unidade. O fonoaudiólogo Thalyson Ferreira deu detalhes da abordagem com os pacientes. Ouça:

Entre várias possibilidades, o instituto busca:

– Possibilitar o desenvolvimento integral das pessoas com deficiências – Intelectuais, afetivas, éticas e físicas, assegurando a possibilidades de inclusão na sociedade.

– Estimulação de atividades do cotidiano, além de autonomia e independência.

Resultados transformadores:

Maria Aparecida Alves Barbosa pontuou a transformação do filho autista, que já trata no instituto. Ouça:

Análise comportamental

A Análise do Comportamento Aplicada, ou ABA, é a ciência de aprendizagem indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para as pessoas com desenvolvimento atípico, como o TEA – Transtorno do Espectro Autista.

