Interior de MG: helicóptero que transportava deputado cai em Engenheiro Caldas

Segundo os bombeiros, aeronave bateu em um fio de alta tensão enquanto pousava. Deputado Hercílio Diniz e vice-prefeito de Governador Valadares estavam no helicóptero; não há mortos

Um helicóptero com quatro pessoas caiu no início da tarde desta quarta-feira (21) em uma área de brejo no distrito de Divino do Traíra, em Engenheiro Caldas (MG) – a 320 km de Belo Horizonte. Ninguém morreu. Um vídeo registrou o momento da queda. Veja acima.

A aeronave transportava o deputado federal e candidato à reeleição Hercílio Diniz e o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Diniz. Além dos dois políticos, estavam no helicóptero o piloto e mais um passageiro.

O vídeo que registrou a queda flagrou o momento em que a aeronave chega próximo ao ponto de descida. Logo em seguida, é possível ver um clarão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após a aeronave ter batido em um fio de alta tensão, quando pousava. A área de brejo existente no local amorteceu a queda.

Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para socorrer as vítimas.

O estado de saúde dos passageiros não foi informado. Após o socorro, os quatro ocupantes do helicóptero foram levados para um hospital particular da cidade.

Por ter atingido a fiação elétrica, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi chamada para cortar a energia.