Irmãos suspeitos de executarem um homem em Minas são presos em Goiás

Dois irmãos, de 24 e 29 anos, suspeitos de assassinarem um homem no interior mineiro, foram presos nesta terça-feira (16.mai.23), em Porangatu, região norte de Goiás.

Tudo começou quando agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram ordem de parada para uma caminhonete que transportava dois homens.

Ao fiscalizar o veículo, os ocupantes do carro informaram que não transportavam documentos pessoais e do veículo.

Após consultar os sistemas da polícia, os agentes constataram que o veículo abordado era procurado por ter sido usado em prática criminosa em Três Marias, cidade localizada no interior mineiro, depois que seus ocupantes executaram um homem no último dia 13/05.

Após compartilhamento de informações com a Polícia Civil de Minas Gerais, os homens foram identificados e já eram procurados pela polícia mineira.

Posteriormente, os homens confirmaram à PRF que participaram da execução de um homem e estariam fugindo para o interior do estado do Pará onde são empresários rurais, informaram ainda que a arma utilizada no crime foi jogada nas águas do Rio São Francisco.

Após uma vistoria no interior no veículo os policiais encontraram um revólver Taurus, calibre 38, escondido debaixo do banco traseiro.

Diante das informações obtidas, os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Porangatu.