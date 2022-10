Filhote de veado foi encontrado no Novo Tempo II | Foto: Bombeiros/Divulgação

No início da tarde desta quarta-feira, 12 de outubro, um filhote de veado foi encontrado no terreno de uma residência no bairro Novo Tempo II.

Assim que foram acionados, os bombeiros do 2° Pelotão de Ituiutaba rapidamente deslocaram para o local e resgataram o animal.

O veado estava sendo perseguido por alguns cães da região, mas foi retirado do local em segurança pelos bombeiros e solto de volta em seu hábitat.