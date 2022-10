Ituiutaba: mulher perde controle de carro e sai da pista na BR-154

Mulher saiu da pista após perder o controle do veículo que conduzia | Foto: Bombeiros/divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Uma mulher de 34 anos ficou levemente ferida em um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (21.out.22), na BR-154. O acidente ocorreu por volta das 08h na altura do km 87 da rodovia.

Os bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba foram acionados. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— também foi encaminhada para atendimento à vítima.

Segundo informações da condutora aos bombeiros, ela perdeu o controle da direção do veículo ao passar por uma curva, saindo da pista. Chovia muito no momento do acidente.

A vítima sofreu apenas ferimentos leves, e segundo a assessoria dos bombeiros, estava bastante assustada.

A equipe de socorristas do SAMU garantiram os primeiros socorros, e encaminharam a vítima ao hospital São José para receber atendimento médico.