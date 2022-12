Ituiutaba: PM recupera parte de objetos roubados de homem em lava jato

Ituiutaba, Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recuperou parte de objetos furtados de um homem em um lava jato no Bairro Progresso. O crime foi registrado na última terça-feira (20.dez.22).

“Após tomarmos conhecimento de roubo consumado ocorrido nesta data, no Lava Jato Progresso, as equipes diligenciaram, obtendo imagens dos autores no momento do crime e durante a fuga, sendo iniciado o rastreamento”, disse a assessoria do 54º Batalhão da Polícia Militar.

Os policiais descobriram a residência onde os autores se esconderam. Uma equipe do tático móvel entrou na residência, localizando parte dos pertences das vítimas. Também foi localizada a moto utilizada pelos autores, bem como as roupas utilizadas durante o crime.

Segundo a PMMG, no local também havia uma segunda motocicleta, não sendo reconhecida pela proprietária da casa, sendo apreendida também. A proprietária do imóvel, esposa de um dos autores, recebeu voz de prisão em flagrante, pela prática do crime de receptação.

Durante a confecção do Boletim de Ocorrência, um solicitante compareceu no CROP, dizendo ter sido vítima de furto e que a moto utilizada pelos autores seria sua. Questionado, apresentou versões desconexas, sendo convidado a comparecer na Delegacia de Polícia Civil na condição de suspeito.

Do exposto, a mulher de 24 anos recebeu voz de prisão, sendo apresentada juntamente com o suspeito perante à autoridade de Polícia Judiciária.

MATERIAIS RECUPERADOS/APREENDIDOS: