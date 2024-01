Ituiutaba: Polícia Civil prende indivíduo por receptação de carga adquirida fraudulentamente na Internet

PCMG já estava monitorando o local | Foto: PCMG/divulgação

Ituiutaba, 17 de janeiro de 2024. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Apuração de Crimes Contra o Patrimônio, realizou com a prisão de um jovem de 23 anos em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

A ação foi desencadeada enquanto uma transportadora descarregava uma carga de materiais adquiridos de forma fraudulenta no estado de São Paulo — as mercadorias, diversas, foram adquiridas pela Internet.

A equipe de investigadores, que monitorava o local há algum tempo, flagrou o suspeito ao receber a carga. Durante a abordagem da PCMG, verificou-se que o indivíduo assinou a nota fiscal de maneira divergente à sua assinatura conhecida e forneceu dados de identificação falsos.

O Delegado de Polícia, Rafael de Freitas Faria, titular da Delegacia de Apuração de Crimes Contra o Patrimônio, destacou que essa ação integra as investigações em curso sobre a receptação de materiais adquiridos de forma fraudulenta, especialmente naquela região. O objetivo é identificar outros envolvidos, principalmente aqueles que lesam terceiros ao adquirir produtos de maneira ilícita.

O jovem foi conduzido à Delegacia de Plantão de Ituiutaba, onde foi apresentado à autoridade policial para o desfecho da ocorrência.

Vale ressaltar que as compras dos materiais foram realizadas pela internet, e as mercadorias apreendidas são diversas. Contudo, as autoridades afirmam que diligências adicionais ainda serão realizadas para esclarecer completamente a extensão do caso.