Ituiutaba: saiba quem são os 2 idosos mortos por familiares criminosos

Dona Sebastiana e o filho dela, Carlos Alberto Barbosa

Ituiutaba, Minas Gerais. Um crime que chocou Minas e Goiás, seja pelos requintes de crueldade e desumanidade, pode ter seu desenrolar concluído em breve. Até o momento, três pessoas — um casal e o filho deles— estão presas após matarem uma idosa de 85 anos e o filho dela, de 63 anos.

O homem de 63 anos é Carlos Alberto Barbosa, e a idosa foi identificada como Sebastiana.

O Tudo Em Dia apurou que um dos envolvidos, José Eterno de Andrade Filho, 59 anos, foi encontrado no apartamento da idosa, em Goiânia. Luciene Teodoro de Andrade, 52 anos, que é esposa de José e sobrinha da idosa, foi presa com o filho Eduardo José de Andrade, 25 anos, em Ituiutaba.

O trio criminoso foi preso durante uma operação conjunta entre as polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e de Goiás (PCGO). As prisões ocorreram na quinta-feira (26.jan.23).

José Eterno de Andrade Filho deu detalhes da morte dos dois idosos no apartamento em Goiânia

A PCMG identificou o corpo abandonado de dona Sebastiana, que era cadeirante, na cidade de Professor Jamil (GO). O corpo de Carlos Alberto foi encontrado queimado na madrugada da última sexta-feira (27.jan.23), em meio a um canavial na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

A idosa teria sido morta na quarta-feira (25.jan.23), em Goiânia, e o filho, no dia 19 de janeiro, em Ituiutaba (MG).

Idosos mortos com altas doses de medicamentos

Dona Sebastiana foi morta dentro do próprio apartamento, em Goiânia, Goiás

Carlos Alberto Barbosa foi morto e teve o corpo queimado dentro de um pneu em Ituiutaba

Os criminosos foram até o apartamento onde mãe e filho viviam em Goiânia para celebrar o aniversário da idosa. A princípio, os três já tinham a intenção de roubar os parentes.

Os idosos foram dopados com altas doses de medicamentos, com o objetivo de que fornecessem as senhas de contas, entretanto, sem êxito.

Os bandidos queriam forçar Carlos Alberto a fornecer suas senhas bancárias, com o objetivo de roubar a quantia de R$180 mil, mas a vítima resistiu, recebendo mais doses de medicamento.

Uma das versões aponta que Carlos Alberto foi levado dopado, no entanto, ainda com vida para Ituiutaba, onde morreu e foi queimado. A outra versão, do homem de 59 anos, aponta que Carlos já saiu sem vida, e foi levado para ser desovado em local deserto.

Após torturarem a idosa, dizendo que o filho dela havia morrido e sido queimado, dona Sebastiana recebeu doses cavalares de medicamentos, não resistindo e morrendo.

Eduardo José de Andrade e a mãe dele, Luciene Teodoro, retiraram dona Sebastiana já sem vida de dentro do apartamento dela, em uma cadeira de rodas. Tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança do prédio onde a idosa vivia com o filho.

O objetivo dos criminosos era levar o corpo da idosa para ser queimado em Ituiutaba.

O corpo de dona Sebastiana foi colocado no porta-malas de um carro, no entanto, o veículo se envolveu em um acidente no trajeto. Para não serem abordados pela Polícia com o corpo da idosa, os bandidos desovaram o cadáver às margens da rodovia.

Após rastreamentos, foi possível identificar os dois.

Foram apreendidos com os investigados vários documentos e cartões pertencentes à vítima de 85 anos, além de diversos cartões bancários e documentos pessoais do filho dela.

A PCGO conseguiu a prisão do terceiro suspeito, José Eterno de Andrade Filho, 59 anos, no mesmo dia.

Os presos confessaram os crimes praticados em Goiás.

Terceiro homicídio

A PCMG em Prata, na mesma região, trabalha, desde o último ano, para localização da mulher de 50 anos, desaparecida desde o dia 16 de outubro de 2022. Ao serem interrogados, os suspeitos também confessaram o homicídio da mulher, que teria se dado em virtude de uma discussão por conta de assunto político.

Os suspeitos detalharam que a mataram por esganadura e depois a esquartejaram. Em seguida, as partes foram colocadas em sete sacos plásticos com terra, os quais foram dispensados no trajeto entre Campina Verde e Iturama.

As investigações foram conduzidas pelos delegados Elifaz Souza Ferreira Uehara e Carlos Antônio Fernandes, que destacaram a dedicação dos policiais civis das comarcas de Prata e Ituiutaba, além do trabalho conjunto e troca de informações entre as diversas forças de segurança pública.