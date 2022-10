Ituiutaba: veículo furtado de restaurante é localizado no Drummond

Veículo foi encontrado com outros produtos furtados do restaurante no seu interior | Foto: PMMG/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Um veículo furtado de um restaurante foi recuperado às margens da Represa Capão da Lagoa, no Drummond.

O veículo havia sido furtado na última terça-feira (18.out.22). Segundo a Polícia Militar (PM), o restaurante havia sido arrombado para furtar gêneros alimentícios e outros, além do veículo Fiat / Fiorino, de cor branca que estava na garagem.

Durante rastreamento, a equipe PM visualizou o carro dentro da mata, próximo à lagoa do Bairro Drummond. Ao averiguar, o constatado que se tratava do veículo furtado.

Foi feito contato com a vítima que compareceu ao local e fez a abertura do mesmo, sendo localizado quase todo material furtado no interior do veículo.

Diante dos fatos o veículo foi removido ao pátio credenciado da Polícia Civil e os demais produtos recuperados e restituídos à vítima. Ainda segundo a PM, o pé de cabra e a chave de fenda deixados pelo ladrão foram recolhidos e serão encaminhadas posteriormente via oficio à Depol, juntamente com a ficha de vistoria do automóvel.

Ninguém foi preso. O veículo foi restituído ao responsável pelo restaurante.