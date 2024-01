Janeiro Branco: palestra foi realizada a colaboradores da usina CRV Industrial

Crv Industrial promoveu encontro nesta sexta-feira (26.Jan.24)

Capinópolis, Minas Gerais. No contexto do Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização da saúde mental e emocional, uma iniciativa relevante foi realizada na CRV Industrial, em Capinópolis. Colaboradores foram acolhidos nesta sexta-feira (26.Jan.24) para discutir temas cruciais que impactam diretamente o bem-estar no ambiente de trabalho.

Frases motivacionais deram o tom da palestra.

Com o apoio essencial da Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis, os funcionários assistiram a uma palestra conduzida pela psicóloga Jéssica, que abordou questões pertinentes à saúde mental e estratégias para lidar com desafios emocionais no cotidiano laboral.

A ação visou sensibilizar os colaboradores sobre a importância de promover um ambiente saudável e acolhedor, visando reduzir o número de afastamentos por questões relacionadas à saúde mental.

Além disso, aproveitando a relevância do momento, foi destinado espaço para discutir o Janeiro Roxo, dedicado ao combate à Hanseníase. Nesse contexto, a enfermeira Renata Borges conduziu uma palestra informativa, compartilhando conhecimentos cruciais sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.

A iniciativa não apenas promoveu reflexões importantes sobre saúde mental, mas também contribuiu para disseminar informações essenciais sobre a Hanseníase, fortalecendo a conscientização e a prevenção de ambas as questões na comunidade de Capinópolis.