Janones diz que bolsonarista está ‘fedendo a cachaça’ e é agarrado

Confusão entre André Janones, Evair de Melo e Filipe Barros aconteceu durante sessão na Câmara dos Deputados | Divulgação Reprodução/TV Câmara

O congressista André Janones, representante do partido Avante de Minas Gerais, envolveu-se em uma discussão acalorada com legisladores apoiadores do presidente Bolsonaro na terça-feira (26/9).

A briga escalou a ponto de o deputado Evair de Melo, do Partido Progressista do Espírito Santo, agarrar Janones pelo paletó, depois que ele fez um comentário sobre o cheiro de álcool.

O parlamentar mineiro também trocou insultos com Filipe Barros, do Partido Liberal do Paraná, durante uma sessão da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados.

“Empurrão”

Neste momento, Janones começa a bater boca com os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Filipe Barros (PL-PR).

Na sequência, o deputado Evair de Melo se levanta e começa a discutir com Janones, que diz que o deputado bolsonarista tem “cheiro de cachaça”. Janones, então, é empurrado por Evair.

Após a confusão, a presidente da comissão chegou a interromper a sessão por cinco minutos.