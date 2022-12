Jardim Botânico: visitantes terão acesso de graça a trilhas temáticas

O Jardim Botânico do Rio passa a oferecer gratuitamente, este mês, visitas guiadas às trilhas temáticas, sempre às sextas-feiras, às 10h. O calendário começa nesta sexta (2) com a Trilha Histórica, que também poderá ser visitada nos dias 9, 16 e 23. No passeio, estão incluídos mais de 50 pontos, onde é possível conhecer o acervo de espécies botânicas, monumentos artísticos e arquitetônicos da instituição.

O orquidário, a região amazônica, o roseiral, as fontes Wallace e o Museu Sítio Arqueológico Casa dos Pilões estão no roteiro da Trilha Histórica. Em uma área cortada pelo Rio dos Macacos, a região amazônica possui uma das maiores coleções vivas do arboreto. No local, há árvores monumentais e leguminosas introduzidas pelo naturalista Adolpho Ducke (1876-1959), após inúmeras viagens à Amazônia. Espécies como seringueira, sumaúma, pau-mulato, açaizeiro, andiroba e até o mogno e a castanheira, ameaçadas de extinção, estão na região.

Notícias relacionadas:

No Museu Sítio Arqueológico Casa dos Pilões, funcionou uma das unidades de produção da Real Fábrica de Pólvora, criada por dom João em 1808. Na unidade, era realizada a etapa mais perigosa do processo, a compactação da pólvora. Em 1982, devido à deterioração do edifício, o museu foi transferido, a fim de possibilitar a obra de restauração. Os resultados obtidos nas prospecções arqueológicas definiram o novo uso do imóvel como Museu Sítio Arqueológico Casa dos Pilões, aberto à visitação em 1994.

As visitas guiadas às trilhas são gratuitas, havendo apenas cobrança de entrada no arboreto. Para participar, é preciso fazer inscrição prévia pelos telefones (21) 3874-1808/3874-1214 ou e-mail [email protected] Os ingressos podem ser comprados na bilheteria ou pelo site jbrj.eleventickets.com .