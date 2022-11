Jogadores expressam alegria por convocação para a Copa

Logo após o técnico Tite anunciar a relação de 26 jogadores escolhidos para representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (7), no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, os atletas chamados se pronunciaram em seus perfis nas redes sociais.

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid (Espanha), afirmou, em postagem no Twitter, que sonha com a conquista do título: “E já começamos a sentir o clima da Copa! Que momento maravilhoso! Vamos juntos em busca do hexa e da alegria pro nosso povo”.

Já o meio-campista Bruno Guimarães, do Newcastle (Inglaterra), declarou que a convocação para uma edição do Mundial é a realização de um sonho: “Sonho de infância que se torna realidade! A glória é de Deus! Missão Copa do Mundo”.

Quem também se pronunciou foi o zagueiro Marquinhos, do PSG (França): “Chegou a hora, partiu Qatar”.

O atacante Antony, do Manchester United (Inglaterra), expressou o orgulho de representar a seleção brasileira pela primeira vez em uma edição da Copa do Mundo: “De Osasco para o Qatar! Uma vida construída por esse sonho! Vamos em busca do Hexa! Orgulho de representar o meu país!”.

Road To Qatar!! 🇧🇷🇶🇦

Os convocados se apresentam à seleção na próxima segunda-feira (14), em Turim (Itália), onde o grupo se concentrará por cinco dias no centro de treinamento da Juventus, antes da viagem para Doha (Catar). A estreia na Copa será no próximo dia 24, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, contra a Sérvia. No dia 28, às 13h, a equipe canarinho terá pela frente a Suíça, no Estádio 974. No dia 2 de dezembro, os comandados de Tite voltam ao Lusail, para encarar Camarões, às 16h, encerrando a participação no Grupo G, pela primeira fase.