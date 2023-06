Jornalista morre em acidente de carro na BR-116, em Minas

Shoelly Rezende, jornalista de 50 anos, morreu nessa segunda-feira (12/6), em um acidente na BR-116 próximo a Ponto dos Volantes, Vale do Mucuri.

O carro de Rezende foi atingido durante uma batida no Km 134 com outros dois veículos, um automóvel e um ônibus, que vinha no sentido contrário.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a jornalista morreu na hora e mais quatro pessoas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas até um hospital próximo da cidade. Segundo a PRF, ainda não se sabe quem invadiu a contramão na pista.

Shoelly trabalhou como repórter na Rádio e TV Imigrantes em Teófilo Otoni durante três anos. O último trabalho da repórter na imprensa foi em 2019. Ela deixa um filho de 10 anos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Pedra Azul. O velório acontece a partir das 14h desta terça-feira (13/6) e o sepultamento às 17h, em Teófilo Otoni.