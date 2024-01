Jovem de 20 anos é conduzido pela PM em Capinópolis por suspeita de extorquir garota de 15 anos com vídeo íntimo

Imagem de viatura da PMMG em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Um jovem de 20 anos é suspeito de extorquir uma menor de idade de Araguari com um vídeo íntimo — a garota tem 15 anos. O caso suspeito foi encaminhado ao 5º Pelotão da Polícia Militar de Capinópolis no dia 19 do mês de dezembro – mas a informação veio a público somente agora.

No dia 18 de dezembro, após tomarem conhecimento do caso, os pais da menor de idade foram até o destacamento da PM em Araguari para denunciar a situação que envolve vídeo íntimo de menor de idade e extorsão.

Segundo relato dos pais, a garota conheceu um jovem pelo Instagram, e passou a se corresponder com ele via aplicativo WhatsApp. Após ganhar a confiança da menor, o homem solicitou que a mesma enviasse um vídeo íntimo — e ela aceitou.

Dias depois, o estelionatário, que utilizava o nome falso de Pedro Neto, solicitou um pagamento via PIX para que o vídeo não fosse divulgado. Ela, com muito medo, enviou a quantia, que caiu em uma conta do Banco Nubank.

No dia 15 de dezembro de 2023, o estelionatário voltou a ameaçar a menor, exigindo outro pagamento. Diante da persistência das ameaças, a vítima decidiu contar aos pais, que imediatamente procuraram a polícia. As equipes começaram a rastrear o CPF utilizado no Pix, identificando o suspeito, que reside no Bairro Brasília, na cidade de Capinópolis.

Ao chegar à residência do suspeito, as equipes o convidaram para prestar esclarecimentos na sede do Pelotão PM de Capinópolis.

No destacamento da PM, o jovem negou as acusações, comprometendo-se a apresentar extratos bancários para confirmar a titularidade da conta do Banco Nubank. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

Caso semelhantes a este devem ser levados de imediato às autoridades policiais. Essa situação, que impõe grandes pressões às vítimas, pode ter um desfecho trágico ou causar grandes obstáculos emocionais. Disque 100.