Jovem de 20 anos se envolve em acidente em Ituiutaba; bebê estava no veículo

Jovem de 20 anos disse que o carro travou volante durante o trajeto | Foto: Bombeiros/Divulgação

Ituiutaba, Minas Gerais. Na noite do último domingo, 28 de janeiro de 2024, por volta das 21h20, um jovem de 20 anos se envolveu em um acidente no Centro de Ituiutaba. Um bebê do sexo masculino, com pouco mais de um mês de idade, que estava sendo transportado no veículo em uma cadeirinha apropriada para sua idade. Apesar da agitação decorrente do acidente, a criança não apresentava lesões visíveis e seus sinais vitais estavam estáveis.

Uma guarnição dos bombeiros foi acionada, e prontamente se deslocou para o local. Ao chegarem, constataram que se tratava de uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma árvore no canteiro central da avenida.

Duas vítimas, ocupantes do veículo, necessitaram de atendimento imediato. O condutor do veículo, um jovem de 20 anos, estava consciente e orientado, porém queixando-se de dor no peito. Testemunhas relataram que ele expeliu sangue pela boca após o impacto.

Seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar, ambas as vítimas foram imobilizadas e conduzidas para o pronto socorro municipal, com monitoramento constante de seus sinais vitais.

No interior do veículo, uma mulher também estava presente, mas felizmente não necessitou de imobilização. Ela acompanhou seus familiares até o hospital sem ferimentos aparentes.

Segundo relatos do condutor do veículo, o acidente ocorreu devido ao travamento do volante, que, mesmo em movimento, acabou desligando. Isso impossibilitou o controle do veículo, resultando na colisão com a árvore.