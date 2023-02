Jovem de 23 anos morre em acidente em Ituiutaba

Rodrigo de Paula Moura tinha 23 anos, e morreu durante o acidente de trânsito na Avenida José João Dib

Ituiutaba, Minas Gerais. Um jovem de 23 anos morreu em um acidente registrado na madrugada desta quinta-feira, 02.fev.23, no Bairro Progresso. O acidente foi registrado por volta de 1h55, no cruzamento da Avenida José João Dib com Rua 24.

Um caminhão, conduzido por um idoso de 60 anos, e uma motocicleta se envolveram no acidente. Rodrigo de Paula Moura, condutor da motocicleta, morreu no local.

O condutor do caminhão Ford/Cargo relatou à Polícia Militar que transitava pela Avenida José João Dib, quando no cruzamento com a Rua 24, foi colidido lateralmente pela motocicleta. Ainda segundo o idoso, ele teria parado logo após o acidente e verificado que o condutor da motocicleta estava caído ao solo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— foi acionado. Os socorristas tentaram efetuar os primeiros socorros, no entanto, a vítima já estava sem sinais vitais.

A perícia da polícia civil esteve no local e realizou seu trabalho, liberando o corpo aos familiares. A motocicleta, bastante danificada, foi liberada, assim como o caminhão, ambos sem problemas de documentação, sendo os dois condutores habilitados.