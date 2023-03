Jovem de Cachoeira Dourada é procurado após desaparecer em Capinópolis

Silas Aparecido Lunguim foi visto pela última vez em Capinópolis, e não atende a nenhuma ligação desde às 07h30 deste sábado

Atualizado às 20h57: Silas Aparecido Lunguim foi encontrado em um posto de combustíveis em Ituiutaba por volta das 20h50 deste sábado.

Ituiutaba, Minas Gerais. Um homem, de 31 anos, natural de Cachoeira Dourada, é procurado pela família após desaparecer na manhã deste sábado (04.mar.23).

O Tudo Em Dia entrou em contato com uma familiar, que disse que Silas Aparecido Lunguim saiu de Cachoeira Dourada e foi até a casa de um parente em Capinópolis. A última vez que abriu o aplicativo de mensagem WhatsApp foi por volta das 07h30.

A família busca por Silas em toda a região. Os pais, Valdemar Aparecido Lunguim e Maria das Graças Oliveira Lunguim, divulgaram o desaparecimento nas redes sociais.

Silas tem problemas auditivos.

Antes de desaparecer, ele teria terminado brigado e terminado com a namorada.

Segundo apurado pela reportagem, amigos e parentes ligam no número de Silas, no entanto, ele não atende as chamadas.

Informações não confirmadas dão conta que ele foi visto em Ituiutaba.

A Polícia Militar da região está ciente do caso, no entanto, ainda não registrou o desaparecimento.

Qualquer informação pode ser fornecida pelos contatos: (34) 9.9925-2284; (34) 9.9989-0018; (34) 9.9955-5935.