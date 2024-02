Jovem é violentamente agredido durante briga em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Um jovem de 19 anos foi violentamente agredido durante uma briga na noite do último domingo (18.Fev.24), no Bairro São João. Os motivos da briga ainda não estão claros, e a versão a seguir é a relatada por uma testemunha às autoridades policiais.

Segundo a testemunha, uma garota que foi identificada como namorada da vítima, ela e o namorado, 19 anos, estavam dentro de um veículo quando um carro da marca VW modelo Gol, de cor prata, se aproximou abruptamente. Um homem descontrolado, 24 anos, saiu do veículo portando uma barra de ferro, confrontando seu namorado e danificando o para-brisa dianteiro do carro que eles estavam.

A situação rapidamente escalou para uma luta física entre os dois, com intervenção de populares para separá-los. No entanto, o confronto não cessou, e o homem de 24 anos voltou a atacar o carro do jovem de 19 anos, quebrando o vidro traseiro. Enfurecido, o jovem de 19 anos arremessou algo, não identificado pela jovem, contra o veículo do homem de 24 anos.

A situação perdeu o controle, e o homem de 24 anos, portando uma barra de ferro, golpeou o jovem de 19 anos no rosto e na cabeça — causando lesões faciais e um traumatismo craniano.

Após o ataque, o homem fugiu do local, deixando o jovem gravemente ferido e necessitando de socorro médico imediato. A equipe do SAMU foi chamada para prestar os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro, onde recebeu atendimento médico antes de ser transferida para exames complementares na cidade de Uberlândia/MG.

As autoridades locais realizaram buscas intensivas para localizar o agressor, mas até a manhã desta segunda-feira, ele ainda não havia sido encontrado.

O Tudo Em Dia abre o espaço para ambas as versões — o advogado do agressor não foi encontrado.