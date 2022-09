Jovem morre e outro fica ferido em acidente próximo à Prata

Jovem morreu em acidente e outro ficou gravemente ferido | Foto: Polícia Rodoviária

Na manhã desta sexta-feira (02.set.22), um grave acidente de trânsito com vítima fatal ocorreu na MGC-497, altura do KM 126, em Prata (MG).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor de uma VW Saveiro, de cor branca, momento em que perdeu o controle direcional do veículo invadindo sentido contrário e colidiu contra uma árvore.

Ainda de acordo, o carro estava ocupado por duas pessoas, ambas do sexo masculino. Com o impacto, o jovem de 24 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O passageiro de 21 anos ficou gravemente ferido e foi encaminhado em estado grave pelo Samu até a UPA de Campina Verde (MG), em seguida ele foi transferido para o PS da UFU, em Uberlândia (MG), através da aeronave do Corpo de Bombeiros.