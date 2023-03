Jovem morre após acidente com moto em Ituiutaba

Na madrugada deste sábado, 4 de março, ocorreu um grave acidente de trânsito na Avenida Dalva Carvalho Moreira, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

Duas mulheres estavam trafegando pela via no sentido Nova Ituiutaba à UFU em uma motocicleta CG Honda vermelha, quando a condutora perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de iluminação pública.

As vítimas foram identificadas como Maria Eduarda Dias Costa, de 18 anos, e Mychelle Chaves Fogaça, de 23 anos. Ambas foram resgatadas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levadas ao hospital para receber atendimento médico.

Maria Eduarda não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada na unidade hospitalar. Ela deixou um filho de apenas dois anos de idade.

Amigos relataram nas redes sociais que Maria estava grávida de dois meses. Mychelle continua internada no hospital em estado grave.

A motocicleta foi removida para o pátio credenciado da Polícia Civil por não estar devidamente licenciada. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para registrar o boletim de ocorrência do acidente