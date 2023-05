Jovem morre esfaqueado ao tentar separar briga de casal em MG

Um jovem de 18 anos foi esfaqueado e morto ao separar a briga de um casal em Lagoa da Prata , no Centro-Oeste de Minas, na quinta-feira (25/5). Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), outras três pessoas ficaram feridas no local.

Toda a ocorrência aconteceu no Bairro Santa Helena, quando quatro jovens viram um homem agredindo uma mulher na rua. O suspeito de agredir a mulher teria fugido para sua casa e os quatro foram atrás. Chegando à residência, o grupo invadiu o local, e o indivíduo agrediu as vítimas com golpes de faca.