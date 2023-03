Jovem recém-casado morre em capotamento e comove cidade do interior de MG

Um jovem, de 21 anos, morreu na noite dessa quinta-feira (23/3) após o seu carro, um Fiat Uno branco, por motivos ainda desconhecidos, capotar na MGC-455, nas proximidades do município de Campo Florido, no Triângulo Mineiro.

Kayque Bazalha, natural de Frutal (cidade a cerca de 50 quilômetros do local do capotamento), era vendedor de uma loja de móveis e eletrodomésticos.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Rodoviária, o jovem era o único ocupante do carro e seguia no sentido Campo Florido/Pirajuba.

A vítima foi socorrida com sinais vitais pela ambulância da Prefeitura de Campo Florido para o hospital desta cidade, onde morreu pouco tempo depois de dar entrada.

Amigos da vítima relataram, por meio das redes sociais, que Bazalha retornava de Uberaba (cidade a cerca de 70 quilômetros do local do capotamento), onde teria realizado um serviço pela empresa em que trabalhava. O destino do jovem seria a sua residência, localizada em Frutal, a cerca de 50 quilômetros do local da tragédia.